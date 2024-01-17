Динияр Билялетдинов не ждёт Моуринью в России

Экс-игрок национальной сборной России Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, может ли, на его взгляд, Жозе Моуринью согласиться возглавить российский клуб.

Как известно, накануне Моуринью оказался безработным после увольнения из итальянской «Ромы».

«Я думаю, не приедет», - сказал Билялетдинов Metaratings.

«Тренеру с таким большим багажом сейчас тяжело будет приехать сюда. Я бы сказал, шансы вообще ноль процентов», - добавил Динияр.

Билялетдинов добавил, что для приглашения Моуринью нужно предложить ему очень большие деньги. По мнению бывшего футболиста сборной России, это было бы нецелесообразно.