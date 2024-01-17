Билялетдинов: «Думаю, до лета Миранчук должен остаться в «Локомотиве»

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Бешикташе».

Ранее турецкие СМИ сообщили о готовности российского футболиста сменить чемпионат. По мнению Билялетдинова, Миранчук не покинет «железнодорожников» текущей зимой.

«Слухи слухами, конкретики никакой нет, как обычно зимой. Да и летом в трансферные окна появляется всякая информация, которая потом на 99,9% не подтверждается. Не думаю, что это всё серьёзно. Думаю, до лета должен остаться в команде», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл в составе «Локомотива» 24 матча, забив в них четыре гола и отдав пять результативных передач. Трансферная стоимость игрока сборной России сейчас оценивается в 5 миллионов евро.