Тарханов: «Динамо» пока рано бороться за чемпионство»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре «Динамо» в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, наставник «бело-голубых» Марцел Личка строит хорошую команду, однако ей пока рано бороться за чемпионский титул.

«Я думаю, что «Динамо» пока рано бороться за чемпионство, вряд ли они смогут сделать это в нынешнем сезоне. Но уже видно, что Личка строит отличную команду, которая заточена на атаку. У них есть все шансы побороться за тройку», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «бело-голубые» проведут 2 марта против «Локомотива».