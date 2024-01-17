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Тарханов: «Динамо» пока рано бороться за чемпионство»

17 Января 2024 • 14:23 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре «Динамо» в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, наставник «бело-голубых» Марцел Личка строит хорошую команду, однако ей пока рано бороться за чемпионский титул.

«Я думаю, что «Динамо» пока рано бороться за чемпионство, вряд ли они смогут сделать это в нынешнем сезоне. Но уже видно, что Личка строит отличную команду, которая заточена на атаку. У них есть все шансы побороться за тройку», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «бело-голубые» проведут 2 марта против «Локомотива».

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