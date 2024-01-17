Клубы РПЛ интересуются африканским форвардом

23-летний малийский форвард Мамади Диарре, который выступает за венгерский «Дьёр», пользуется спросом среди клубов Российской премьер-лиги. Интерес к африканцу проявляют представители нижней части таблицы РПЛ, об этом информирует «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Диарре поучаствовал в 18 поединках «Дьёра». Нападающий записал на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач.

РПЛ сейчас находится на зимней паузе. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 38 баллами. На второй позиции располагается петербургский «Зенит» (36), а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).