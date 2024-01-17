Мещеряков: «Миранчук — опытный и достойный футболист для «Локомотива»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о влиянии полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука на команду. Ранее сообщалось, что 28-летний футболист может перейти в «Бешикташ».

Мещеряков назвал Миранчука качественным игроком для «Локомотива», при этом отказавшись комментировать слухи, которые распространяют турецкие СМИ.

«Турецкие слухи не буду комментировать. Миранчук — опытный и достойный футболист для «Локомотива». Его дальнейшую судьбу должны определять тренер и все остальные», — приводит слова Мещерякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «красно-зелёных» 24 игры, в которых сумел забить четыре гола и отдать пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.