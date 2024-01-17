Смородская поддержала возможный переход Миранчука в «Бешикташ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию турецких СМИ о том, что полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук согласился перейти в «Бешикташ».

По мнению эксперта, в чемпионате России дела у Миранчука складываются не самым лучшим образом, поэтому ему стоит рассмотреть вариант с переходом в зарубежный клуб.

«Бешикташ» — довольно сильная команда, стабильно выступающая в еврокубках. Мы с ними играли в своё время. Но дело в другом — захочет ли Антон для себя нового вызова или нет. В принципе, можно попробовать, вариант это неплохой», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Локомотив» 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Срок действия контракта российского футболиста с московским клубом истекает уже летом нынешнего года.