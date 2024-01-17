В ЦСКА отреагировали на новость об уходе Давилы в испанский клуб

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям московского ЦСКА, отреагировал на новость об интересе к форварду Виктору Давиле со стороны испанской «Сельты».

«Интересно, как из фразы «спортивный директор знает игрока» делаются заголовки «игрок может уйти». Так можно делать новости по каждому футболисту. Что и происходит в трансферные окна», - оставил сообщение Брейдо в социальных сетях.

В нынешнем сезоне чемпионата России чилийский нападающий сыграл 11 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. Трудовое соглашение Давилы с «армейцами» рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость легионера – 5,5 миллиона евро.