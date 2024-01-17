Не Месси: Дзюба назвал игроков, которые заслужили награду The Best

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба перечислил игроков, которых считает более достойными награды от ФИФА, чем аргентинец Лионель Месси.

«За кого я бы проголосовал? Мне нравится больше Мбаппе, но надо признавать, что Холанн назабивал в самой тяжелой лиге, выиграл Лигу чемпионов, поэтому он. Или Кевин де Брёйне», - приводит слова российского нападающего пресс-служба «железнодорожников».

Напомним, что Месси не приехал церемонию вручения наград. 36-летний нападающий не захотел пропускать тренировки «Интер Майами» перед стартом нового сезона.

Дзюба - о награде Месси: «Беспредел, все призы теряют ценность»