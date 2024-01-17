Дзюба - о награде Месси: «Беспредел, все призы теряют ценность»

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе Лионеля Месси в номинации The Best от ФИФА. 36-летнего аргентинца признали лучшим футболистом 2023 года.

«У нас в чате всех ребят, которые увлекаются футболом, все были в шоке. Дали прошлый за чемпионат мира - окей. А дальше что? Беспредел. Все призы теряют свою значимость», - приводятся слова нападающего на ютуб-канале «железнодорожников».

Напомним, что Месси и Эрлинг Холанн набрали одинаковое количество баллов в голосовании. 36-летний аргентинец вырвал победу благодаря большему количеству голосов капитанов сборных.

Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best