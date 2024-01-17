Тарханов прокомментировал отставку Моуринью

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал отставку Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

«Вряд ли Моуринью к нам приедет. Я считаю, «Рома» не такой топ-клуб, который может выигрывать чемпионаты. Но то, что он сделал, думаю, для них супер должно быть. Зря Моуринью уволили», - приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

Напомним, что Моуринью занимал пост главного тренера римского коллектива с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в сезоне-2021/2022.

Новым главным тренером «волков» был назначен Даниэле де Росси.