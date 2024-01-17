Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра находится в шорт-листе клуба из Саудовской Аравии.

Как утверждает Sport24, в услугах колумбийского футболиста заинтересован «Аль-Шабаб». Сообщается, что в ближайшее время саудовский клуб планирует сделать официальное предложение «сине-бело-голубым» по 26-летнему Кассьерре.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и стал автором пяти результативных передач.

Действующий контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в девять миллионов евро.