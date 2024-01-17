Агент: «Дркушич полностью сосредоточен на «Сочи»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, поделился комментарием о будущем футболиста.

«Ваня — капитан команды, и его амбиции всегда направлены на то, чтобы помочь своей команде добиться лучших результатов. Он полностью сосредоточен на «Сочи», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

24-летний Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. В этом сезоне на счету игрока 14 выходов на поле во всех турнирах и два забитых мяча. Контракт защитника с южанами рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость словенца в три миллиона евро.