Гинер признался, что следил за Акинфеевым с академии

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что начал следить за голкипером Игорем Акинфеевым со времён академии.

«Помню Игоря еще с академии, когда купил клуб и когда это все начиналось. Я очень любил и по сей день с большим удовольствием хожу смотреть академию, молодежную команду», — приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что там совсем другие эмоции, когда родители стоят и все время кричат, они ведь лучше знают, кто хорошо играет.

Всю свою карьеру 37-летний Акинфеев провел в ЦСКА. В текущем сезоне голкипер принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей и шесть раз сыграл «на ноль».