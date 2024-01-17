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Гинер признался, что следил за Акинфеевым с академии

17 Января 2024 • 12:31 Комментировать

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что начал следить за голкипером Игорем Акинфеевым со времён академии.

«Помню Игоря еще с академии, когда купил клуб и когда это все начиналось. Я очень любил и по сей день с большим удовольствием хожу смотреть академию, молодежную команду», — приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что там совсем другие эмоции, когда родители стоят и все время кричат, они ведь лучше знают, кто хорошо играет.

Всю свою карьеру 37-летний Акинфеев провел в ЦСКА. В текущем сезоне голкипер принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей и шесть раз сыграл «на ноль».

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