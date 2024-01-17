Коновалов: Джикия — значимая фигура для «Спартака»

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Коновалов поделился мнением о возможном уходе защитника Георгия Джикии из стана «красно-белых».

«Разговоры [о возможном уходе] идут уже давно, поэтому не удивлюсь, если Джикия покинет клуб. Ему не предлагают продлевать контракт, значит, главный тренер на него не рассчитывает», — приводит слова Коновалова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Джикия является очень значимой фигурой для «Спартака», но важно понимать чувства самого футболиста, который находится в хорошей форме и не играет.

В текущей кампании 30-летний Джикия появился на поле в девяти матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.