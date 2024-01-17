ЦСКА и «Балтика» поборются за легионера

Центральный защитник «Эштрелы» Киалонда Гашпар может перебраться в чемпионат России. Об этом рапортуют журналисты A Bola.

Как стало известно источнику, в подписании 26-летнего ангольского футболиста заинтересованы московский ЦСКА и калининградская «Балтика». В Европе к игроку также есть интерес. Заполучить африканца в свои ряды хотят «Лилль» и «Порту».

В нынешнем сезоне Гашпар принял участие в 17 поединках, отметившись одним забитым мячом. Трансферная стоимость футболиста оценивается в один миллион евро.

По итогам 18 туров Премьер-лиги ЦСКА занимает восьмое место в таблице, а «Балтика» - 15-е.