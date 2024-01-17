Антон Миранчук принял решение по «Локомотиву»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы хавбека московского «Локомотива» Антона Миранчука, высказался касательно слухов о потенциальном переходе игрока в стамбульский «Бешикташ».

«Бешикташ» с предложением по Антону на нас не выходил. Никакого согласия на переход не давали. Мы приняли решение доиграть контракт с «Локомотивом», а летом принять решение», - приводит слова агента «Чемпионат».

Срок действующего контракта Миранчука с «железнодорожниками» истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провел 17 поединков. Антон забил два гола и сделал пять результативных передач.