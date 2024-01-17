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Дзюба отреагировал на похвалу Ненахова

17 Января 2024 • 11:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на похвалу в свой адрес со стороны одноклубника Максима Ненахова.

Напомним, ранее защитник заявил, что переход Дзюбы в московский клуб стал переломным моментом для «железнодорожников». Нападающий процитировал высказывание Ненахова в своих социальных сетях, подписав пост «братик».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

После 18 туров РПЛ «красно-зелёные» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой первый официальный матч в 2024 году «Локомотив» проведёт 2 марта против «Динамо».

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