Испанский клуб интересуется нападающим ЦСКА

Форвард московского ЦСКА Виктор Давила может уехать в чемпионат Испании. По сообщениям в социальных сетях инсайдера Оскара Мендеса, заинтересованность в подписании футболиста «армейцев» проявляет «Сельта».

Спортивный директор клуба из Виго Марко Гарсес хорошо знаком с возможностями Давилы и выступает главным инициатором сделки.

26-летний чилиец принял участие в 11 матчах текущего розыгрыша Российской премьер-лиги. Нападающий записал себе в актив три забитых мяча и одну голевую передачу. Срок контракта Виктора с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года. Его трансферный ценник – 5,5 миллиона евро.