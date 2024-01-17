Быстров выступил против трансфера Антона Миранчука в Европу

Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров высказался насчет возможного трансфера полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в Европу. Интерес к хавбеку проявляет стамбульский «Бешикташ».

«На мой взгляд, в таком возрасте не стоит уезжать в Европу. Нужно приносить пользу в своем клубе. Если не получается закрепиться в основном составе «Локомотива», надо искать другой вариант», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Антон – воспитанник академии «Локомотива». Срок действующего контракта между сторонами истекает летом текущего года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 24 поединка, забил четыре гола и отдал пять ассистов.