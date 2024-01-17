Мартинс вряд ли покинет «Спартак»

Наставник сборной Люксембурга Люк Хольц высказался касательно будущего полузащитника Кристофера Мартинса в московском «Спартаке».

«Не думаю, что Кристофер собирается покинуть «Спартак». Он играет в очень хорошем клубе. У него еще три года по контракту, и он счастлив там», - передает слова тренера Le Quotidien.

Мартинс пополнил ряды московского коллектива в январе 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026-го.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Кристофер провел 17 поединков за «народную команду», в которых записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.