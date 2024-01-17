Хавбек сборной Армении и ереванского «Пюника» Ованес Арутюнян продолжит карьеру в чемпионате России. Новым местом работы полузащитника стал «Сочи», об этом рапортует клубная пресс-служба. Рыночная стоимость новичка южан оценивается в 400 тысяч евро.

В текущем сезоне 24-летний футболист показывает высокую результативность. Арутюнян принял участие в 22 поединках за «Пюник», в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

«Сочи» провально провел первую половину сезона Российской премьер-лиги. После 18 туров чемпионата страны команда набрала 11 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице.