Журналист — о возможном переходе Миранчука в «Бешикташ»: «Не верьте тому, что пишет турецкая пресса»

Турецкий журналист Серджан Дикме прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб подпишет российского футболиста, отказавшегося продлевать контракт с «железнодорожниками», если Миранчук снизит свои требования по заработной плате.

«Не верьте тому, что пишет турецкая пресса. Мой друг сообщил эту новость. Могу сказать, что в ней есть преувеличение. Были ли хоть какие-то контакты между клубом и агентом с игроком? Сейчас это всё около слухов», — приводит слова Дикме «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Локомотив» 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.