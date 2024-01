К Роналду пробирались, Месси не трогали вне Аргентины: Как воры и грабители обчищают футболистов

Имущество футболистов является лакомой целью для воров и грабителей. Это немудрено, поскольку в профессиональном футболе крутятся огромные деньги, игрокам там платят большие зарплаты. На минувших выходных в Европе выставили дома двух футболистов из топ-5 чемпионатов – Жоэлинтона и Анхеля Корреа. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, кого ещё из футболистов обворовывали и грабили в последние годы.

Жоэлинтон, Корреа, де Брёйне

13 января, когда Жоэлинтон находился на стадионе «Ньюкасла» во время матча с «Манчестер Сити», его дом оприходовали злоумышленники. Жоэлинтон не играл из-за травмы – наблюдал за игрой с трибуны. Вдруг на телефон ему пришло оповещение системы безопасности, что в его дом проникли трое посторонних мужчин. Жоэлинтон уведомил об этом полицию, но та не обнаружила взломщиков – они скрылись.

Также в прошлый уик-энд ущерб от действий грабителей понёс нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа. Четверо неизвестных угрожали ему и его семье оружием с требованием «поделиться» деньгами и драгоценностями. А 16 декабря прошлого года в Бельгии был ограблен дом Кевина де Брёйне. Преступники забрались туда по стремянке, всё перерыли и забрали драгоценности.

Грилиш, Зума, Отаменди

Чуть позже, 29 декабря, воры обчистили новый шикарный дом другого игрока «Манчестер Сити» Джека Грилиша на миллион фунтов. В тот момент там находились около десяти членов семьи Джека, смотревшие по телевизору матч «Эвертон» – «Манчестер Сити», где как раз играл Грилиш. Они успели спрятаться, нажали тревожную кнопку и не пострадали.

В начале декабря 2023 года внимание грабителей привлёк дом защитника «Вест Хэма» Курта Зума. Он не принимал участия в матче с «Кристал Пэлас» и стал непосредственным свидетелем ограбления собственного дома. Оттуда вынесли наличные на 100 тысяч фунтов плюс драгоценности и другие вещи на сумму около 3 миллионов фунтов. «Вест Хэм» объявил вознаграждение в 25 тысяч фунтов за информацию о грабителях.

В декабре 2021 года от действий злоумышленников пострадал защитник лиссабонской «Бенфики» Николас Отаменди. Когда он вернулся домой после матча с «Фамаликаном», преступники связали его на глазах у его семьи, после чего забрали деньги, драгоценности и часы. Ущерб оценивался примерно в 300 тысяч евро.

Берге, Верратти, Обамеянг

В мае 2022 года кое-что пропало из дома норвежского полузащитника на тот момент «Шеффилд Юнайтед» Сандера Берге. В преддверии первого полуфинального матча плей-офф Чемпионшипа из дома Берге вынесли через окно драгоценности на сумму около сотни тысяч фунтов. Впрочем, это событие не помешало Сандеру забить единственный гол своей команды в предстоявшем матче с «Ноттингем Форест» (1:2).

В июне 2022-го Марко Верратти, выступавший тогда ещё за «ПСЖ», отдыхал в межсезонье на Ибице в доме знаменитого в прошлом игрока сборной Бразилии Роналдо. Там у Верратти были с собой деньги и драгоценности – но в какой-то момент они исчезли, хотя следов взлома обнаружено не было. Сумма ущерба оценивалась в три миллиона евро.

В конце лета 2022 года с грабителями столкнулся Пьер-Эмерик Обамеянг, являвшийся тогда игроком «Барселоны». Минимум четверо посторонних проникли в его дом, вытащили драгоценности из сейфа и были таковы на автомобиле. Самого Обамеянга избили.

Стерлинг, Доннарумма, Канселу

Во время ЧМ-2022, проходившего в Катаре, был обчищен дом нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга. Из-за этого он покинул расположение национальной команды и вернулся в Англию накануне матча 1/8 финала с Сенегалом. Стерлинг успел вернуться и в Катар на четвертьфинал с Францией, где вышел на замену, а англичане проиграли 1:2.

Летом 2023 года вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму и его супругу ограбили на полмиллиона евро. Преступники связали их и держали под дулом пистолета. Охранник тоже был связан, а Доннарумму пару раз до крови ударили по голове. Из его дома в Париже вынесли часы, драгоценности, люксовые сумки.

В конце 2021 года от грабителей досталось полузащитнику «Манчестер Сити» Жоау Канселу. К нему в дом проникли четыре труса, как он сам их назвал. Канселу дал им отпор и получил рассечение над правым глазом. Из дома вынесли все украшения Жоау.

Погба, Мюллер, Кейта Бальде

Когда в марте 2022 года «Манчестер Юнайтед» проигрывал мадридскому «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов, нападению подвергался дом игравшего в том матче за «красных дьяволов» Поля Погба. Его дети были одни дома, но не пострадали. По словам Погба, посторонние находились в его доме меньше пяти минут, однако успели вынести золотую медаль ЧМ-2018, украшения матери Поля и украсть чувство безопасности и защищённости.

В сентябре 2022-го во время матча группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Барселона» был обчищен дом полузащитника мюнхенского клуба Томаса Мюллера. Оттуда забрали, помимо денег , ювелирные изделия, а также другие ценные вещи.

В середине декабря 2023 года не уберёг своё жилище в Каталонии принадлежащий московскому «Спартаку» Кейта Бальде, играющий в Сегунде за «Эспаньол». Трое злоумышленников заперли мать Кейта в комнате, но она сумела из неё выбраться и вызвала полицию.

Норманн, Колашинац и Озил

Нападают на футболистов и забирают у них вещи и на улице. Например, в начале 2022 года Матиас Норманн, игравший за «Норвич» в аренде из «Ростова», сообщил, что в Лондоне у него вытащили из автомобиля через разбитое заднее стекло все сумки с документами.

1 апреля того же года в Риме машину, в которой ехали игрок «Лацио» Рауль Моро и его отец, остановили четверо, представившиеся полицейскими. Они пошутили – на самом деле они были не копами. Моро с отцом избили, отняли деньги с часами и угнали автомобиль.

В январе 2023 года ограбили дом Сеада Колашинаца, когда он играл за «Марсель» в Кубке Франции против «Ренна». А летом 2019 года Колашинац и Месут Озил, бывшие тогда игроками «Арсенала», в Лондоне на внедорожниках уходили от погони двух злодеев, преследовавших их с ножами на скутерах. Тех потом задержали и осудили. Футболисты при инциденте не пострадали.

Месси с Роналду

Обчищали ли дома Криштиану Роналду и Лионеля Месси? В апреле прошлого года приходили противоречивые сообщения про попытку ограбления дома Месси в Барселоне. То ли такая попытка действительно была, то ли целью злоумышленников были соседние дома. А летом 2021 в Париже были вынесены ценные вещи из нескольких номеров отеля, где остановился Месси, при этом номер самого Лео вроде не тронули.

Не потому ли не тронули, поскольку у бандитов был такой принцип? Главарь банды, проникавшей в своё время Криштиану Роналду, Карима Бензема и Йохана Кройффа, рассказывал, что у него было табу на причинение ущерба Лионелю Месси из-за большого к нему уважения. Другое дело – Аргентина, где то обстреливают супермаркет семьи жены Месси, то грабят его сотрудников.

Использованы материалы: The Telegraph, The Times, The Sun, The Mirror, Bild, HLN, Cadena COPE, Marca, LA Vie Senegalaise, RMС, El Pais, Antena 3, ESPN, Infobae, Radioamerica.

Кирилл Иванцов