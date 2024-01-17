«Спартак» пожелал удачи Бонгонде на Кубке Африки

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к полузащитнику команды Тео Бонгонде, уехавшему на Кубок Африки. Хавбек будет выступать за сборную ДР Конго.

«Для Тео Бонгонды сегодня стартует Кубок Африки! Желаем удачи нашему №77 в играх за сборную!» - говорится в публикации «красно-белых».

Напомним, что в среду, 17 января, сборная ДР Конго в рамках первого тура континентального турнира встретится с Замбией. Начало поединка – в 23:00 по московскому времени.

Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» летом 2023 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провел 16 поединков, в которых записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.