Ари: «Если будет хороший вариант, Сперцяна надо продавать»

Экс-форвард «Краснодара» Ари поделился мнением касательно возможного ухода полузащитника Эдуарда Сперцяна из клуба. У армянского игрока есть варианты трудоустройства в Европе.

«Если будет хороший вариант, Сперцяна надо продавать и открыть место для нового молодого таланта. Уверен, что Сперцяна заменит не менее талантливый воспитанник», - приводит слова Ари «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний хавбек провел 18 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Краснодар» с 38 баллами занимает первое место в турнирной таблице.