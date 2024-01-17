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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари: «Если будет хороший вариант, Сперцяна надо продавать»

17 Января 2024 • 10:02 Комментировать (1)

Экс-форвард «Краснодара» Ари поделился мнением касательно возможного ухода полузащитника Эдуарда Сперцяна из клуба. У армянского игрока есть варианты трудоустройства в Европе.

«Если будет хороший вариант, Сперцяна надо продавать и открыть место для нового молодого таланта. Уверен, что Сперцяна заменит не менее талантливый воспитанник», - приводит слова Ари «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний хавбек провел 18 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Краснодар» с 38 баллами занимает первое место в турнирной таблице.

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Cruyff
17 Января 2024 в 10:32
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