«Зачем тратить деньги на клоунов»: Быстров хочет видеть Моуринью в «Спартаке»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров считает, что московскому «Спартаку» стоит сделать предложение португальскому тренеру Жозе Моуринью.

«Жозе - великий победитель. Я бы на месте руководителей «Спартака» вложил деньги и предложил ему возглавить клуб. Для чего тратить деньги на клоунов, если можно взять великого человека», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Моуринью был уволен с поста главного тренера «Ромы» 16 января.

В настоящий момент пост главного тренера «Спартака» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством «красно-белые» занимают пятое место в таблице РПЛ.