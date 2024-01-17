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Ромащенко высказался о будущих трансферах «Ахмата»

17 Января 2024 • 09:50 Комментировать

Рулевой грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о потенциальных зимних трансферах клуба.

«Команде требуется усиление. Мы в ежедневном режиме работаем и общаемся. Необходимо добавить по игроку в каждую линию, чтобы это усиление вывело нас на уровень выше», - приводятся слова специалиста на официальном сайте клуба.

Напомним, что на зимний перерыв в Премьер-лиге «Ахмат» ушел на 13-месте. После 18 туров подопечные Ромащенко набрали 17 баллов.

В первом матче чемпионата России после паузы «Ахмат» на домашнем стадионе сыграет с екатеринбургским «Уралом».

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат
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