Силкин рассказал, что нужно «Краснодару» для борьбы с «Зенитом»

Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением о соперничестве между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Краснодару» нужно укреплять команду. Чтобы продолжить борьбу с «Зенитом», нужны опытные игроки. Им не помешают один или два качественных иностранца», - передает слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что на зимнюю паузу краснодарский коллектив ушел в качестве лидера Российской премьер-лиги. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 баллов и опережают идущий вторым «Зенит» на два очка. Топ-3 замыкает московское «Динамо» (32). Турнир возобновится в начале марта.