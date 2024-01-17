Гуренко: «Миранчук - сильная боевая единица и может помочь «Зениту»

Экс-игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко дал комментарий по поводу потенциального трансфера полузащитника Антона Миранчука в петербургский «Зенит».

«Антон - квалифицированный игрок, который подходит для «Зенита». Ему нужно перезагрузиться, получить новую карьерную мотивацию. Миранчук - сильная боевая единица и может помочь «Зениту», - приводит слова эксперта «Спорт день за днём».

Срок действующего трудового договора между Миранчуком и «железнодорожниками» рассчитан до завершения нынешнего сезона. В текущей игровой кампании полузащитник провел 24 поединка, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и пять голевых передач.