С кем российские команды сыграют на зимних сборах

«Зенит»
Свой первый сбор «Зенит» проведёт в Абу-Даби (ОАЭ). И среди первых соперников значатся клубы из Узбекистана, Южной Кореи и Саудовской Аравии.
Конечно же, команда, в которой в стартовом составе могут выйти 11 бразильцев, сыграет с представителем Южной Америки. Соперником выступит бразильский «Сантос». Случится это в рамках Кубка Равноправия, который пройдёт в феврале. В нём также планируется участие «Шанхай Шеньхуа» (Китай) и катарского «Аль-Духаиля».
«Спартак»
Московский «Спартак» начал сборы позже всех остальных клубов РПЛ. Но это не должно ему помешать подготовиться ко второй части сезона. Впереди у «красно-белых» контрольный матч с клубом «Аль-Джазира» из ОАЭ, где и будет проходить тренировочный сбор «Спартака». А следом три поединка там же в рамках Winline Зимний Кубок РПЛ, где подопечные Абаскаля сыграют с «Ростовом», «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ) и «Кайратом» из Казахстана.
ЦСКА и «Динамо»
Из семи запланированных контрольных матчей армейцы сыграют только одну встречу с представителями вне России. В качестве соперника выступит узбекский «Андижан». Похоже, что ЦСКА поедет искать нового Аббосбека Файзуллаева. Вообще играть с представителями Узбекистана становится модно. «Краснодар» ближайший контрольный матч проведёт против «Бунёдкора», в котором некогда играл сам бразилец Ривалдо. Остальных соперников «быки» не раскрывают.
Из восьми объявленных соперников «Динамо» трое представляют иностранные государства: «Аль-Вакра» (Катар), «Ботев» (Болгария) и «Гангвон» (Южная Корея). Встречи пройдут в рамках второго тренировочного сбора, который состоится в Турции.
«Локомотив» и «Ростов»
Московский «Локомотив» в первом контрольном матче сыграет с клубом «Аль-Ухдуд» из Саудовской Аравии. А на февраль запланирована встреча против «Аль-Насра», только не того, в котором выступает Криштиану Роналду, а с одноимённой командой из Дубая, которая выступает в Про-лиге ОАЭ. Есть вероятность того, что «железнодорожники» сыграют с регулярным участником Еврокубков армянским «Урарту». Встреча запланирована на 8 февраля.
«Ростов» повторит путь и соперников московского «Спартака» Winline Зимний Кубок РПЛ. Но, кроме того, против команды Валерия Карпина готов сыграть один из лидеров чемпионата Казахстана – футбольный клуб «Астана».
Список клубов и стран, которые сыграют с клубами чемпионата России
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|Узбекистан
|«Динамо» Самарканд, «Андижан», «Бунёдкор»
|Южная Корея
|«Чонбук», «Гангвон»
|Саудовская Аравия
|«Аль-Фатех», «Аль-Ухдуд»
|Катар
|«Аль-Духаиль», Аль-Вакра
|Китай
|«Шанхай Шеньхуа»
|ОАЭ
|«Аль-Джазира», «Шабаб Аль-Ахли», «Аль-Наср» Дубай
|Казахстан
|«Кайрат», «Астана»
|Болгария
|«Ботев»
|Армения
|«Урарту»
|Бразилия
|«Сантос»
Константин Лицин
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