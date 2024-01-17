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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа может покинуть Россию - назван клуб

17 Января 2024 • 08:59 Комментировать

38-летний эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа может покинуть «Сочи» и вернуться на родину, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Андрес Иллингворт.

По данным журналиста, есть вероятность того, что опытный хавбек перейдет в «Эмелек», воспитанником которого он является. Трансфер могут оформить как сейчас, так и в летнее трансферное окно.

В чемпионате России Кристиан выступает с 2007 года. Он поиграл за «Динамо», «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Кристиан сыграл 11 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и голевую передачу.

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