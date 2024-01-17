В «Зените» ответили, было ли предложение по Кассьерре

Петербургский «Зенит» не получал предложения по трансферу нападающего команды Матео Кассьерры. Об этом рассказал председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Темы нет. Предложение по Кассьерре не поступало», - передает слова руководителя «Спорт день за днём».

Напомним, что колумбийский центрфорвард перебрался в петербургский коллектив из «Сочи» летом 2022 года. В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 22 поединках за «Зенит», в которых забил 15 голов и сделал пять ассистов.

По итогам 18 туров РПЛ питерцы занимают второе место в турнирной таблице.