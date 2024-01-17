Мостовой высказался о возможном назначении Моуринью в «Зенит»

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможном трудоустройстве португальского специалиста Жозе Моуринью в чемпионате России.

«Что-то новое произойдет, если он приедет в «Зенит»? Будет больше шума, но что еще? «Зенит» выиграет еще раз чемпионат и все? Хайпа будет больше. Но мы и так сейчас за счет хайпа живем, кошмар», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что Моуринью был уволен с поста главного тренера «Ромы» во вторник, 16 января. Под руководством португальца римская команда выиграла Лигу конференций. В Европе «Особенный» известен по работе в «Реале», «Челси» и других клубах.