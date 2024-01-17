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Чистяков объяснил, почему перешёл в «Сочи» из «Зенита»

17 Января 2024 • 08:29 Комментировать (1)

Защитник Дмитрий Чистяков высказался касательно перехода из петербургского «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

«Пришло предложение от «Сочи». Я согласился, потому что хочу играть. В любой команде никто не гарантирует место в старте, потому что все игроки хорошего уровня, нужно доказывать свое мастерство. Будем стараться», - передает слова защитника «РБ Спорт».

В первой половине нынешнего сезона чемпионата России 30-летний футболист провел пять поединков без результативных действий. По итогам 18 туров сочинский коллектив занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
17 Января 2024 в 08:46
играй кто тебе не даёт, но знай свой уровень иди в ФНЛ и там играй как раз это твой уровень
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