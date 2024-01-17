Чистяков объяснил, почему перешёл в «Сочи» из «Зенита»

Защитник Дмитрий Чистяков высказался касательно перехода из петербургского «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

«Пришло предложение от «Сочи». Я согласился, потому что хочу играть. В любой команде никто не гарантирует место в старте, потому что все игроки хорошего уровня, нужно доказывать свое мастерство. Будем стараться», - передает слова защитника «РБ Спорт».

В первой половине нынешнего сезона чемпионата России 30-летний футболист провел пять поединков без результативных действий. По итогам 18 туров сочинский коллектив занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.