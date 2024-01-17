В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал собирается обсудить с защитником Георгием Джикией подписание нового трудового соглашения. Об этом сообщается на страницах «Спорт-Экспресса».

Стоит отметить, что срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года.

Джикия защищает цвета московского коллектива с января 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти встречах, не отметившись голевыми действиями.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

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