Легионер «Балтики» Сото вернулся на родину спустя полгода

Прошло менее полугода с того момента как чилийский защитник калининградской «Балтики» Гильермо Сото перебрался в Россию. Но вот уже в середине января Сото решил вернуться обратно на родину.

По информации портала Transfermarkt, чилиец перейдёт в свой родной клуб – «Универсидад Католика». До перехода в «Балтику» в августе 2023 года Сото защищал цвета аргентинского «Уракана». Сумма компенсации балтийцам за игрока составила 350 тыс. евро.

Официально об уходе защитника соцсети «Балтики» пока не объявляли. В активе Сото 13 игр за «Балтику» без голевых действий во всех турнирах.