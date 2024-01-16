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Легионер «Балтики» Сото вернулся на родину спустя полгода

16 Января 2024 • 23:21 Комментировать

Прошло менее полугода с того момента как чилийский защитник калининградской «Балтики» Гильермо Сото перебрался в Россию. Но вот уже в середине января Сото решил вернуться обратно на родину.

По информации портала Transfermarkt, чилиец перейдёт в свой родной клуб – «Универсидад Католика». До перехода в «Балтику» в августе 2023 года Сото защищал цвета аргентинского «Уракана». Сумма компенсации балтийцам за игрока составила 350 тыс. евро.

Официально об уходе защитника соцсети «Балтики» пока не объявляли. В активе Сото 13 игр за «Балтику» без голевых действий во всех турнирах.

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