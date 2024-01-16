Наумов назвал место, за которое может побороться «Локомотив» в РПЛ

Полтора месяца до старта второй части сезона в РПЛ. Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов предположил, какое место «железнодорожники» могут занять по его итогам.

«Локомотив» может побороться за второе‑третье место, там небольшое отставание. Всерьез претендовать на чемпионство можно будет только в следующем сезоне», - говорит Наумов для телеканала «Матч ТВ».

Сейчас у «Локо» в активе 31 балл в турнирной таблице, отставание от третьего места, на котором идёт «Динамо», один балл, а вот от «Зенита» со второго – уже пять. Первое место РПЛ с 38 баллами в активе занимает «Краснодар».