Семшов скептически воспринял приход Нино в «Зенит»

Игорь Семшов воздержался от преждевременного восторга в адрес новичка питерского «Зенита» - 26-летнего защитника Нино, который ранее был центрдефом и капитаном «Флумининсе». Практически всю взрослую часть карьеры на данный момент Нино провёл в одном клубе.

«Много раз видели, когда об игроке отзывались с восторгом, а потом его усаживали на лавку. Не хочется говорить о приобретении с восхищением. Надеюсь, что «Зенит» понимает, кого и для чего он приобрёл», - говорит Семшов телеканалу «Матч ТВ».

Кстати, сегодня Нино присоединился к своей новой команде на недавно стартовавших зимних сборах.

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