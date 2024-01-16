Семшов оценил зимние усиления «Зенита»

Бывший хавбек питерского «Зенита» Игорь Семшов оценил зимние усиления действующего чемпиона России. Напомним, что зимой состав клуба пополнили уже несколько футболистов. Среди них вингер Артур, защитник Нино, полузащитник Ильзат Ахметов.

«Надеюсь, «Зенит» понимает, каких футболистов и для чего они приобретают. Команда только вышла из отпуска, но уже проведена серьезная работа в плане усиления», - делится Семшов с телеканалом «Матч ТВ».

Покинул питерский клуб защитник Роберт Ренан, который пробыл в городе на Неве порядка одного года.

Питерцы проводят свой первый тренировочный сбор в ОАЭ.