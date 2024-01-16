Деменко поделился ожиданиями от «Спартака» на товарищеском турнире

Бывший российский футболист Максим Деменко, игравший и за московский «Спартак», предположил, в каком состоянии «красно-белые» подойдут к зимнему товарищескому турниру – Winline Зимнему кубку РПЛ.

«Они опаздывают в сравнении с остальными клубами. Понятно, что есть какая-то тренерская программа, которую ребята, быть может, поддерживают. Но все равно нужно время. А чтобы дать прогноз, нужно посмотреть хотя бы одну игру. Тогда будет понятно, в каком состоянии находится московский «Спартак», - делится Деменко для «Газеты.Ру».

Напомним, что «Спартак» сыграет на турнире вместе с ещё одним представителем РПЛ, «Ростовом», чемпионом ОАЭ в лице «Шабаба Аль-Ахли» и представителем Казахстана – «Кайратом».