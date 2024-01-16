Прохин: «Сила Федотова в умении подобрать нужные слова»

Данила Прохин, игрок «Оренбурга» высказался о сильной стороне действующего главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова.

«Всегда может найти нужные слова. В трудной ситуации может повысить голос, взбодрить команду. А когда всё хорошо, он не добавляет лишнего, старается держать темп, и команда это чувствует», - говорит Прохин порталу Sport24, резюмируя, что Федотов очень хороший не только футбольный тренер, но ещё и психолог.

Ранее Данила рассказал, почему считает Владимира Федотова самым главным тренером в своей карьере. Они вместе трудились в «Сочи» пару-тройку лет назад.