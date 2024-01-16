Прохин рассказал, почему Федотов – это главный тренер в его карьере

Данила Прохин не так давно перебрался из «Ростова» в «Оренбург». Молодой футболист высказался о Владимире Федотове, действующем наставнике московского ЦСКА. Прохин считает Владимира своим главным тренером в карьере.

«У меня было много хороших тренеров, веривших в меня, дававших играть, но Владимир Валентинович — главный. Никогда не было, чтобы он сажал меня на скамейку ошибку. Так складывалось, что я оправдывал его доверие на поле», - делится Прохин для Sport24.

Прохину удалось поработать с Федотовым, когда тот возглавлял «Сочи». Сам футболист играл в составе южан в сезонах-2020/21 и 2021/22. С начала прошлого сезона Федотов встал у руля столичного ЦСКА, с которым уже выиграл Кубок России.