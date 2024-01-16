Евгений Морозов: «Первые пять дней сборов – самые сложные»

Столичный «Локомотив» начал подготовку ко второй части сезона. Защитник клуба Евгений Морозов прокомментировал ход сборов и рассказал о собственном физическом состоянии.

«Пока работа даётся тяжело, первые пять дней самые трудные. Постоянно бег по утрам, вечером ещё одна тренировка. Про себя не скажу, что уже втянулся, но достаточно неплохо себя чувствую», - делится словами Морозова пресс-служба «Локо».

Игрок обороны добавил, что не пренебрегал дополнительными занятиями во время отпуска, также в клубе дали каждому индивидуальную программу тренировок.

«Локомотив» после 18 туров РПЛ идёт на четвёртом месте турнирной таблицы с 31 набранным очком.