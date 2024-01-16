Валерий Овчинников назвал переход в «Зенит» для Ахметова шагом вперёд

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о переходе Ильзата Ахметова этой зимой из «Краснодара» в питерский «Зенит» и назвал это шагом вперёд для российского полузащитника в самом расцвете сил.

«Почему из всех наших футболистов выбрали именно его? Это знает только «Зенит». Для Ахметова — это точно шаг вперед», - рассуждает эксперт для Betonmobile.

Овчинников добавил, что одна из причин перехода Ахметова – это то, что многие игроки «Зенита» уйдут в аренду этой зимой. А Ильзат, к тому же, является россиянином по паспорту, что по-прежнему важно в чемпионате России.

«Не только ж бразильцам играть», - заключил Овчинников.