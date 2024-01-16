Ари – о «Краснодаре»: «Пришло время стать чемпионом»

Бывший форвард «Краснодара» Ари Феррейра высказался о текущем положении «быков» и пожелал клубу завоевать чемпионский титул в этом сезоне. Также экс-нападающий упомянул Сергея Галицкого, знаменитого владельца команды.

«Рад за «Краснодар», рад за одного конкретного человека. Моё уважение Сергею Галицкому! Какую базу, академию построил, сколько он инвестировал в клуб. Пришло время стать чемпионом!», - цитирует слова бразильца «Чемпионат».

Правда, до чемпионства «Краснодару» ещё очень и очень далеко. Отрыв от «Зенита» со второго места, который активно усиливается этой зимой, шаткий и составляет всего лишь два балла.