Аутсайдер РПЛ, футбольный клуб «Сочи» в своих соцсетях презентовал новичка команды. Это австрийский полузащитник Александар Юкич. Детали контракта пока не сообщаются.

Выступать новичок сочинцев за клуб будет под 77-м номером. Ранее он защищал цвета одного из популярнейших клубов Австрии – венской «Аустрии».

Юкичу 23 года, он родился в 2000 году в Вене. Является выпускником «Аустрии», которая стала для него родным клубом. Основная позиция Юкича на «зелёном прямоугольнике» - центральный полузащитник, также он может сыграть и на левом фланге, а также на позиции плеймейкера.

Transfermarkt оценивает новичка сочинцев в 800 тыс. евро.