Литвинов не покинет «Сочи» этой зимой

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов не покинет свой клуб этой зимой после прихода на тренерский мостик Роберта Морено. Об этом сообщил его агент Владимир Дейнека.

«Конечно, Литвинов остается в «Сочи», - сказал Дейнека порталу «РБ Спорт».

За южан Литвинов выступает с лета 2023 года, молодой футболист является воспитанником известной на всю страну академии «Краснодара».

Ранее о том, что в «Сочи» останется другой игрок с российским паспортом, Тимофей Маргасов сообщил агент Андрей Талаев. А вот с Игорем Юргановым, который находится в сочинском клубе уже пятый год, клубу придётся расстаться.