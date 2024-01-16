Камоцци назвал лучшего тренера РПЛ

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о работе Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара».

«Считаю, что Ивич – лучший тренер РПЛ на данный момент. Он проводит фантастический сезон с «Краснодаром». У них есть все шансы на чемпионство», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

По итогам 18 сыгранных туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 38 очков. Ближайшим преследователем «быков» является «Зенит», в копилке которого 36 зачетных баллов.

Напомним, очная встреча между командами завершилась вничью – 1:1. Ответный матч запланирован на середину апреля.