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Камоцци назвал лучшего тренера РПЛ

16 Января 2024 • 20:13 Комментировать

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о работе Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара».

«Считаю, что Ивич – лучший тренер РПЛ на данный момент. Он проводит фантастический сезон с «Краснодаром». У них есть все шансы на чемпионство», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

По итогам 18 сыгранных туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 38 очков. Ближайшим преследователем «быков» является «Зенит», в копилке которого 36 зачетных баллов.

Напомним, очная встреча между командами завершилась вничью – 1:1. Ответный матч запланирован на середину апреля.

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