Агент отреагировал на информацию о возможном уходе Медины из «Спартака»

Агусти Параха, агент полузащитника «Спартака» Хесуса Медины, высказался о возможном уходе своего клиента этой зимой.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах парагвайца заинтересована бразильская «Васко да Гама».

«Нет никаких шансов, что Медина будет играть в «Васко да Гама», — заявил агент Медины Sport24.

На счету 26-летнего Медины 18 выходов на поле в футболке «Спартака», два забитых гола и два оформленных ассиста.

Действующее соглашение футболиста с «красно-белыми» рассчитано до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Медины составляет пять миллионов евро.