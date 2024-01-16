Бушманов: Абаскаль доверял Медине, не получил отдачи

Экс-наставник второй команды «Спартака» Евгений Бушманов высказался об игре парагвайского футболиста «красно-белых» Хесуса Медины.

«В «Спартаке» от Медины ждали большего, Абаскаль в том числе. Он доверял Медине, но отдачи, которую хотел бы видеть тренерский штаб от Хесуса, не было», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Специалист считает, что если Медина покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно, то это не станет какой-то неожиданностью.

26-летний Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА прошлым летом. В составе «красно-белых» он принял участие в 18 встречах, в которых смог забить два гола и отдать два голевых паса.